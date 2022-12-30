Также за год в республике обустроили около 70 км наружного освещения вдоль автодорог и отремонтировали 13 мостовых сооружений.

Кроме того, на дорогах республики установили более 3 тыс. дорожных знаков, нанесли свыше 368 тыс. погонных метров дорожной разметки и установили около 15 км барьерного ограждения.

В Минтрансе отметили, что приоритетными объектами в текущем году были транспортные артерии, ведущие к курортным зонам Кабардино-Балкарии, а также дороги к социально значимым учреждениям в населенных пунктах республики.

Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также федеральных проектов и государственных программ.