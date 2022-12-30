«Страховая компания принимает заявления на возмещения от туристов и других выгодоприобретателей из-за исключения застрахованного в компании туроператора «Джей СТАДИ» из единого федерального реестра туроператоров приказом Минэкономразвития», — рассказали в СК.

Как отметили в «Согласии», гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на 10 млн руб.

«С учетом предстоящих новогодних праздников, принято решение о том, что туристы и другие выгодоприобретатели могут подать заявления на возмещение не только в рабочие дни в офисах компании, но и по электронной почте, либо, направив необходимые документы почтой. Подробная инструкция и бланк заявления размещены на сайте страховщика. Прием документов завершится 19 января 2023 года в 23:59 по московскому времени», – уточнила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.

По ее словам, после завершения приема документов к 20 января 2023 года будет сформирован реестр требований туристов.

Туроператор «Джей Стади» специализировался на организации обучения и образования за рубежом. В конце декабря на сайте «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.