«Ограничений на собрания и передвижения больше не будет», — сказал он на пресс-конференции, добавив, что правительство приняло решение на основе последних данных статистики заражений в Индонезии.

Президент призвал граждан Индонезии и приезжающих в страну сохранять бдительность в отношении коронавируса и продолжать носить маски в толпе или в помещении.

Иностранные туристы могут посетить Индонезию только с сертификатом о полной вакцинации (для россиян – «Спутник V»). Кроме того, перед путешествием туристам необходимо оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi.