«Подведены итоги второго отбора заявок туроператоров на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза туристов из иностранных государств. В его рамках одобрены заявки от 26 туроператоров на общую сумму 2,1 млрд рублей. Сейчас Федеральное казначейство осуществляет технические выплаты на расчетные счета туроператоров. В рамках субсидии туроператоры смогут компенсировать часть расходов за организацию чартеров, повторную покупку билетов на регулярные рейсы, размещение туристов в отелях на время ожидания в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным», — говорится в сообщении.

Как напоминают в пресс-службе, в конце февраля 2022 года ряд зарубежных государств закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что привело к отмене ряда рейсов между Россией и зарубежными странами. Вывозом организованных туристов занимались туроператоры, у которых они приобрели путевки. Для поддержки туроператоров, осуществлявших вывоз, правительством Российской Федерации из резервного фонда было выделено до 6 млрд рублей на перевозку до 50 тысяч туристов.

Ранее представители туристического бизнеса неоднократно подчеркивали, что субсидии необходимы для сохранения стабильности в туристической отрасли и предотвращения банкротств туркомпаний.