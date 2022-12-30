«Число жертв пожара в отеле Grand Diamond City возросло до 19 человек, госпитализированы 60 пострадавших. По информации российского посольства, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало», — говорится в сообщении ДСКЦ в телеграме.

Отель и казино Grand Diamon City расположен в городе Пойпет недалеко от границы между с Таиландом. По данным камбоджийских СМИ, число жертв пожара достигло 24 человек, пострадали не менее 70, десятки числятся пропавшими без вести. Часть жертв погибли, выпрыгнув из окон номеров горящего отеля, так как в момент начала в отеле отключилось электричество, и они оказались заблокированы в своих комнатах.

Поскольку в Таиланде азартные игры запрещены, тайские туристы ездят в Пойпет играть в казино. Город, расположенный в 240 км от Бангкока, считается игорной столицей Юго-Восточной Азии. Среди погибших – много тайцев, в спасательной операции участвуют тайские экстренные службы. Порядка 700 граждан Таиланда были спасены и направлены домой.