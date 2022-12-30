Трансфер организован в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля.

"В ближайшее время на сайте РЖД начнется продажа единого билета на поезд до Владимира и на трансфер до Суздаля", — написал Авдеев в своем телеграм-канале.

По его словам, на туристическом маршруте будут работать брендированные автобусы :два ПАЗа на 30 мест и два — King Long на 50 мест. Шаттлы будут следовать от привокзальной площади во Владимире до Суздаля без остановок.

В Суздале автобусы будут заезжать в гостиничный комплекс "Пушкарская Слобода", отель "Сокол", "Николаевский Посад", эко-отель "Горячие ключи", гостинично-туристический комплекс "Суздаль".

"Трансфер сделает прибытие наших гостей в Суздаль более комфортным и позволит разгрузить город-музей от транспорта, чему точно будут рады жители", — отметил губернатор.

Суздаль отметит свое 1000-летие в 2024 году.

Как сообщалось, к юбилею древнего города планируется создать новые туристические маршруты и отреставрировать памятники. Также рассматривается вопрос о возвращении исторических наименований улицам Суздаля. 2024 год начнется с принятия Суздалем звания новогодней столицы России.

Суздаль — древнейший город России, является одним из городов Золотого кольца. Впервые Суздаль упоминается в "Повести временных лет" в 1024 году.