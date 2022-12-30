"Сказочное Новогодье" пройдет на улицах Музея народного деревянного зодчества "Витославлицы" 1, 2 и 3 января", — говорится в сообщении.

Гости праздника окунутся в мир крестьянской культуры с его обычаями и традициями. Они смогут прокатиться на санной упряжке, поучаствовать в народных играх, где им помогут или "навредят" Емеля, Баба Яга, Кикимора и другие сказочные персонажи, отмечает пресс-служба.

В дни "Сказочных Новогодий" в "Витославлицах" будут работать ремесленные ярмарки, сообщается в пресс-релизе.