"Принятое решение позволит российским авиакомпаниям и в дальнейшем сохранять парк воздушных судов, что в свою очередь поможет обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", — говорится в пояснениях к документам.

Постановления о действующем порядке эксплуатации самолетов, взятых в лизинг у зарубежных компаний, правительство утвердило в марте, после того как западные страны ввели запрет на поставки в Россию гражданских авиалайнеров и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Одно из постановлений позволило авиакомпаниям регистрировать права собственности на самолеты и вносить их в госреестр в упрощенном порядке.

Вторым постановлением правительство утвердило особенности исполнения договоров лизинга самолетов, заключенных до 24 февраля 2022 года. Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются "в соответствии с условиями договора в порядке, установленном законодательством РФ, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности", говорится в документе. Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов при этом выполняется на территории России.

Вывоз авиатехники за пределы РФ, согласно постановлению, возможен в соответствии с указом президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Всего в России эксплуатируются 1285 воздушных судов, говорил в мае глава Минтранса Виталий Савельев — в российском реестре зарегистрировано 1182 самолета, из них 1127 пассажирских, уточнял он.