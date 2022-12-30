"На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров. Своей очереди на проезд ожидают порядка 1200 машин", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что проезд может занять несколько часов.

Как сообщает оперштаб Кубани, перед въездом на Крымский мост организовали пункт обогрева для водителей и пассажиров, застрявших в очереди на проезд и досмотр. В пункте есть горячий чай и вода, а также установлены биотуалеты.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщала, что в период новогодних праздников будут приняты меры для увеличения скорости досмотра автомобилей, проезжающих Крымский мост.

Между тем в четверг оперштаб Кубани предупредил водителей о возможных пробках на подъездах к мосту в эти дни и попросил учитывать время ожидания при планировании маршрута.