«30 декабря стартовала третья чартерная программа FUN&SUN в Карелию. Первая программа была реализована в прошлогодние зимние каникулы, вторая состоялась летом. В результате пакетные туры в Карелию приобрели более 400 тыс. туристов», — рассказали в пресс-службе.

Чартерные рейсы выполняют «Уральские авиалинии» из столичного аэропорта «Домодедово». Самолет Airbus A320 рассчитан на 162 кресла.

«Всего в рамках текущей новогодней программы планируется выполнить три рейса – 30 декабря, 2 и 5 января, на которых в Карелию прилетят около 500 туристов. Загрузка рейсов составляет около 100%, осталось буквально несколько мест с заездом на 2 и 5 января. Продолжительность туров – 4 дня, их стоимость начинается от 21 тысячи рублей за человека.», — добавили в компании.

Там пояснили, что программы путешествий включают классические зимние развлечения – знакомство с северными оленями, хаски, а также посещение горного парка «Рускеала», водопада Кивач и Кижей. Если позволят погодные условия, туристы смогут увидеть северное сияние.

В летнем сезоне туроператор планирует продолжить полетную программу в Карелию.

«Мы продолжим летать в Карелию и в летнем сезоне, первый рейс запланирован на 8 июня и в дальнейшем рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. На сайте уже опубликованы и доступны для бронирования летние программы», — пояснили в FUN&SUN.

В компании напомнили, что субсидии на чартерные программы по России выделяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они позволяют заметно снизить стоимость пакетных туров в регионы по сравнению с самостоятельным бронированием.