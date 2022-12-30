Новый вид подснежника — Galanthus lebedevae Timukhin et Tuniyev — назван в честь ботаника Александры Антоновны Лебедевой, долгое время работавшей в Кавказском заповеднике и первой обратившей внимание на своеобразие подснежников с известняковых скал в окрестностях Сочи.

"Вышедшее описание является логичным итогом флористического исследования, длившегося около 40 лет", — подчеркивает пресс-служба.

Накопленные данные по морфологии и распространению представителей рода Galanthus L. (подснежник) на территории Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии были подкреплены в 2021 году результатами исследований ДНК различных популяций, позволивших подтвердить наличие в предгорных известняковых каньонах юго-восточной части Сочи и сопредельных районах Абхазии нового для науки вида подснежника.

"Установленный ареал этого северо-колхидского эндемика охватывает ряд каньонов Сочинского национального парка (Сочи, Агура, Хоста, Кудепста, Мзымта, Псоу) в России и ущелья рек Псоу, Хашупсе, Жоэквара, Бзыбь в Республике Абхазия. Растет новый вид в диапазоне высот 50 — 300 м над уровнем моря, на скальных полках известняковых каньонов. От всех остальных видов подснежников, встречающихся на территории Сочи и Абхазии, резко отличается содержанием ядерной ДНК, фенологией и экологией. Судя по современному ареалу, становление подснежника Лебедевой проходило в условиях наиболее теплого предгорного известнякового участка Колхидского рефугиума третично-реликтовых видов", — отмечается в сообщении.