"Согласно акту командира воздушного судна, пассажир во время полета курил в туалетной комнате самолета", — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские составили на 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья протоколы по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО, пассажиру за курение на борту самолета назначен штраф в размере 500 рублей.