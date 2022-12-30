"Из-за тумана из "Рощино" были задержаны ряд рейсов на вылет, а также на прилет", — сообщил "Интерфаксу" сотрудник аэропорта.

Так, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются вылет самолетов из Тюмени в Санкт-Петербург, Игрим, Красноярск, Советский. Кроме того, пока не могут прилететь в "Рощино" рейсы из Березово, Надыма, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово" агентству сообщили, что из-за сложных метеоусловий в Тюмени два рейса прибыли на запасной аэродром в Екатеринбург.

"Это рейсы FV6787 из Красноярска и UT-1126 из Уфы. С пассажирами работают представители авиакомпаний", — добавил сотрудник пресс-службы.