"От авиакомпании получен запрос на выполнение рейсов в аэропорт Утапао (международный аэропорт в Паттайе, Таиланд — ИФ). Первый рейс запланирован на 30 января. Кроме того запланированы рейсы 11 и 22 февраля, а также 5 и 16 марта", — сказал представитель аэропорта.

По его словам, рейсы будут выполняться на Боинге 767-300 вместимостью 336 человек.

В настоящее время из Челябинска по зарубежным направлениям выполняются полеты в Турцию (Стамбул), а также в Таджикистан (Душанбе, Худжанд), Киргизию (Ош), Армению (Ереван), уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, в последний раз рейсы в Таиланд из Челябинска выполнялись в марте 2020 года.

Аэропорт Челябинска в 2021 году обслужил 1,827 млн пассажиров, что на 57% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом.

По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.