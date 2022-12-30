"Завершение первого этапа проектирования — разработка концепции аэропортового комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш" запланировано на апрель 2023 года, полное завершение проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, планируется во втором квартале 2024 года", — говорится в сообщении.

Цена контракта составляет 336 млн рублей при начальной (максимальной) цене 401 млн рублей.

Согласно материалам на портале госзакупок, всего в торгах принимали участие три компании, названия которых не раскрываются. Одна из них предлагала цену ниже той, по которой заключен контракт, — 330 млн рублей.

Согласно техническому заданию, спроектировать необходимо взлетно-посадочную полосу (ВПП), аэровокзал, привокзальную площадь, инженерные сети, аванперрон, здания и сооружения для обслуживания лайнеров. На работы отводится не более 18 месяцев.

ВПП в Шерегеше должна иметь класс "В", чтобы принимать лайнеры Вoeing-737-800, A320 и российские Superjet. Аэровокзал должен быть рассчитан на прием 200 тыс. пассажиров в год (с пропускной способностью до 200 пассажиров в час). Его ориентировочная площадь составит 4-5 тыс. кв. м, а вопрос об этажности терминала и наличия телетрапов в его составе проектировщик должен решить еще на стадии мастер-плана.

Ранее власти Кузбасса сообщали, что аэропорт будет расположен в 7 км от горы Зеленая (там расположены сектора А и Е курорта Шерегеш).

Как сообщалось, в ноябре 2021 года холдинг "Новапорт" заявил о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта Шерегеш.

Строительство аэродрома, согласно продемонстрированной тогда презентации, оценивалось в 6-8,5 млрд рублей, терминального комплекса — в 6,8 млрд рублей. Пропускная способность аэропорта ранее была запланирована в 200 пассажиров в час с возможностью увеличения до 460 пассажиров в час. Площадь терминала предполагалась в 6 тыс. кв. м с перспективой увеличения до 10 тыс. кв. м.

Завершить строительство аэропорта планируется к 2025 году. При этом реализацию проекта осложняет наличие магнитной аномалии в Таштаголе, из-за которой невозможна работа обычно используемых в аэропортах радиомаячных систем.

"Спектрум-Холдинг" ранее уже проектировал и строил ряд авиационных объектов в РФ. В частности, выступал в качестве проектировщика реконструкции аэровокзальных комплексов Кемерово и новосибирского "Толмачево" (оба входят в холдинг "Новапорт"), аэропорта красноярского "Емельяново", также является техзаказчиком строительства пассажирского терминала аэропорта в Саратове и консультантом по разработке терминала для лоукостеров в "Пулково".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Спектрум-Холдинг" на 72% принадлежит зарегистрированной на Кипре компании "Инжиниринг констракшн менеджмент холдинг", 26% принадлежит Петру Мазаеву, 2% — Владимиру Иванову.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.