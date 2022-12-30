Начальная (максимальная) цена договора — 122,1 млн рублей.

Форма проведения закупки — открытые переговоры. Начало подачи заявок — 30 декабря 2022 года, окончание — 25 января, подведение итогов — 6 февраля 2023 года.

Услуги также включают выполнение функций технического заказчика при строительно-монтажных работах.

Как разъясняется в проекте договора к закупке, техзаказчик, в том числе, осуществляет сопровождение взаимодействия с контролирующими органами, поставщиками услуг, балансодержателями сетей как в процессе строительства, так и в процессе сдачи и ввода аэровокзала в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в ноябре "Кредитинвест" объявило закупку для выполнения работ по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту Минвод. Начальная (максимальная) цена договора — 11,568 млрд рублей. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по объекту. Подведение итогов — 3 февраля.

Будущий терминал внутренних авиалиний в аэропорту "Минеральные Воды" будет вводиться в эксплуатацию в два этапа, на первом его пропускная способность составит 1 тыс. пассажиров в час, а к 2034 году, по итогам расширения, она возрастет в 1,8 раза — до 1,8 тыс. пассажиров в час, сообщала Главгосэкспертиза России, выдавшая положительное заключение по проекту.

Гендиректор аэропорта Роман Чуев сообщал журналистам, что будет построен современный аэровокзальный комплекс общей площадью до 30 тыс. кв. метров, с пятью телетрапами. Терминал, который сейчас используется для обслуживания внутренних и международных рейсов будет полностью перепрофилирован под международные перевозки.

В прошлые годы в аэропорту уже проводилась реконструкция. Так, в 2019 году в аэропорту был введен в эксплуатацию реконструированный павильон прибытия площадью более 9,4 тыс. кв. м, что позволило увеличить пропускную способность на внутренних рейсах до 1,05 тыс. пассажиров в час, на международных — до 450 пассажиров в час. В марте 2021 года была завершена реконструкция аэродромного комплекса.

Согласно предварительным данным, пассажиропоток аэропорта по итогам 2022 года увеличится более чем на 25% к уровню предыдущего года и будет рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.