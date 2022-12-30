В пятницу в аэропорту таджикской столицы прошла церемония с участием посла Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзоды, приуроченная к прибытию первого самолета Jazeera Airways.

Запуск рейса позитивно скажется на увеличении турпотока в обоих направлениях, а также укрепит торгово-инвестиционное сотрудничество, отметил посол.

Полеты по маршруту были запущены по инициативе правительства Таджикистана в сотрудничестве с правительством Кувейта. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Jazeera Airways, согласно данным на сайте перевозчика, выполняет полеты почти по 40 направлениям, преимущественно в страны Ближнего Востока и Южной Азии. Среди государств постсоветского пространства Jazeera Airways, помимо Душанбе, выполняет рейсы только в Азербайджан (Баку), Грузию (Тбилиси) и Киргизию (Ош). Перевозчик базируется в аэропорту Эль-Кувейта.