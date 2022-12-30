Туристов привлекают новые маршруты и направления экотуризма.

Так, в начале года была открыта экотропа "Кравцовские водопады", построена необходимая инфраструктура. Пять водопадов высотой от четырех до семи метров на ручье Кравцовский — визитная карточка Хасанского района края. Объект находится в охранной зоне "Земли леопарда".

Участок "Гамовский" национального парка привлекает гостей экскурсиями в оленепарк и заповедные бухты. Популярным направлением стал многодневный индивидуальный тур "По следам диких кошек" в места обитания леопардов и тигров. Также туристы посещали экологические маршруты "Тропой леопарда" и "Семивёрстка". Особенность последнего — панорамные виды на величественные сопки, Амурский залив и, при хорошей погоде, на знаменитые мосты Владивостока. Длина маршрута может варьироваться от 5 до 10 километров.

Все полученные средства от развития экотуризма идут на сохранение краснокнижных дальневосточного леопарда и амурского тигра от браконьерства, природных пожаров и других угроз.

"Земля леопарда" считается "самой кошачьей" особо охраняемой природной территорией в России. Ведь здесь обитают сразу четыре вида диких кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная рысь и дальневосточный лесной кот.

ФГБУ "Земля леопарда" это дирекция заповедников, куда входит национальный парк "Земля леопарда" имени Н.Н. Воронцова, заповедник "Кедровая падь", Дальневосточный морской и Уссурийский заповедники.