"Из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19 в Китае правительство неизбежно усиливает некоторые противоэпидемические меры, чтобы предотвратить распространение вируса в стране", — сказал премьер.

Так, всем путешественникам из Китая потребуется ПЦР-тест в течение 48 часов или тест на антитела в течение 24 часов перед посадкой на самолёт в Южную Корею. Затем их также обяжут сделать повторный ПЦР-тест в течение первого дня после приезда.

Кроме того, власти Южной Кореи ограничат выдачу краткосрочных виз для китайцев, кроме дипломатов, госслужащих и предпринимателей. Эта мера вступит в силу в конце января.

Также Южная Корея временно воздержится от увеличения количества авиарейсов в КНР, а все рейсы из Китая потребуют осуществлять лишь в один южнокорейский аэропорт — международный аэропорт Инчхон — для более эффективного контроля над ситуацией.

В декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.