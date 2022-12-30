"Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возгорание на борту воздушного судна потушил экипаж. "На борту самолета находились 112 пассажиров и 7 членов экипажа, командиром воздушного судна принято решение произвести посадку на запасном аэродроме Южно-Сахалинск, которая произведена благополучно", — сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, днем в пятницу самолёт авиакомпании "Аврора" Airbus A319, выполнявший рейс из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Во время полета на борту у одного из пассажиров воспламенился powerbank. Все пассажиры были эвакуированы, один госпитализирован (у него отравление продуктами горения), еще один пассажир от госпитализации отказался (диагноз — острая реакция на стресс).

В настоящее время проводится проветривание салона самолета, в пятницу в 19:00 местного времени (11:00 мск) он продолжит полет.