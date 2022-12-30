Пассажиры лайнера эвакуированы. Пострадали два человека, они отравились продуктами горения.
Рейс выполняла авиакомпания "Аврора", на борту находились 112 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Одна пострадавшая от госпитализации отказалась (диагноз — "острая реакция на стресс")", — отметили в МЧС.
В настоящее время проводится проветривание салона самолета, в пятницу в 19:00 местного времени (11:00 мск) "запланировано возобновление рейса без замены воздушного судна", уточнили в ведомстве.
Похожий случай произошел в четверг в самолете "Уральских авиалиний", который должен был вылететь в Калининград из аэропорта "Домодедово". У одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание. Пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет, сообщала накануне пресс-служба авиакомпании.