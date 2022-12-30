Так, "Уральским авиалиниям" выданы допуски на полеты в Янгон из Новосибирска с частотой семь раз в неделю, "Якутии" — также семь раз в неделю в Янгон из Улан-Удэ, Якутска, Южно-Сахалинска и Хабаровска.

Кроме того, обе авиакомпании запрашивали допуски на ежедневные полеты в Янгон из Красноярска, Иркутска и Владивостока. Росавиация выдала допуски на полеты по этим направлениям "Уральским авиалиниям" с частотой два раза в неделю, "Якутии" — пять раз в неделю.

Как сообщалось, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что Россия и Мьянма планируют в ближайшее время запустить прямое авиасообщение между странами, перелеты будут осуществляться как из европейской части РФ, так и из Сибири и с Дальнего Востока.

Как следовало из материалов Минэкономразвития к заседанию межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре, авиакомпания Myanmar Airways International планирует запустить грузовые и чартерные перевозки между Янгоном и Москвой, а "Уральские авиалинии" — между рядом городов России и городом Мандалай.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из европейских Airbus.

"Якутия" (подконтрольна правительству республики) базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на конец сентября, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: два SSJ 100, по четыре Boeing 737 и Bombardier DHC-8.