"Музей снова получил свой 1 млн посетителей, даже превысив статистику доковидного 2019 года", — говорится в информации пресс-службы.

Из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году число посетителей упало вдвое и оставалось примерно на одном уровне в течение двух лет.

Среди наиболее успешных своих проектов, реализованных в текущем году, музейщики назвали завершение многолетней комплексной реставрации стен Новгородского кремля и объектов Музея народного деревянного зодчества "Витославлицы", а также начало реставрации памятников Ярославова дворища.

Согласно сведениям ГМЗ, этот крупнейший в регионе музей имеет сеть филиалов, около 120 зданий и сооружений, в том числе — более 100 памятников архитектуры.

В фондах ГМЗ хранятся около 1 млн предметов старины, в том числе — коллекции нумизматики и древнерусской живописи, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, рукописных и старопечатных книг.

Музей располагает эталонной археологической коллекцией, особое место в которой занимают берестяные грамоты.