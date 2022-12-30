"В целях обеспечения оперативного реагирования сил и средств МЧС России на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации в период новогодних каникул органы управления и силы МЧС России переведены на усиленный режим работы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства, более 469 тыс. человек привлечены к обеспечению безопасности граждан на новогодних праздниках.

Помимо этого, на контроле министерства находится более 34,5 тыс. праздничных мероприятий.

"Всего для обеспечения безопасности и реагирования на возможные ЧС в новогодние и рождественские праздники будут задействованы силы и средства МЧС России в составе более 83 тысяч человек и более 18 тысяч единиц техники", — подчеркнули в ведомстве.