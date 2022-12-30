Как поясняют в пресс-службе, 29 декабря на совещании по транспортному обеспечению туристической отрасли с участием глав Минэкономразвития Максима Решетникова и министерства транспорта Виталия Савельева обсуждалось взаимодействие двух ведомств в сфере транспортного обеспечения туристической отрасли, подготовка к весенне-летнему сезону 2023 года в части железнодорожных пассажирских перевозок и авиаперевозок, субсидирование авиационных маршрутов, вопросы обеспечения выездных турпоездок.

«В ходе обсуждения участники совещания подчеркнули необходимость совместной проработки маршрутов мультимодальных перевозок до туристических локаций с учетом, в том числе, транспортных ограничений, балансирования загруженности транспорта по конкретным направлениям в зависимости от текущего и прогнозируемого туристического потока, а также корректировки планов по расширению авиационного и железнодорожного парков с учетом прогнозов на туристические перевозки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что для решения этих вопросов министры договорились в середине января создать межведомственную рабочую группу по транспортному обеспечению туристической отрасли. Первое ее заседание состоится уже в январе 2023 года.

В совещании также приняли участие представители Росавиации, АО «РЖД», «Росжелдора», мэрии Москвы.