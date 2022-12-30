"Свободные места еще есть в наличии, но желающим провести зимние каникулы в Осетии нужно не откладывать бронирование, т.к. в большинстве классифицированных гостиниц, номера категории "стандарт", уже поставлены на "стоп". Количество туристов, желающих встретить Новый год в республике, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость туров подорожала приблизительно на 10%, в основном из-за стоимости транспортного обслуживания и стоимости гостиниц. Стоимость проживания в гостиницах в период новогодних праздников увеличилась в среднем на 500-700 рублей за сутки.

"На новогодний период, все базы отдыха, отели и гостиницы подготовили новогодние программы для туристов. Загруженность гостиничных комплексов и отелей, расположенных в горной местности, составила порядка 60-70%", — отметили в пресс-службе.

Только за январь-ноябрь 2022 года поток туристов увеличился более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось, ряд региональных и федеральных мер поддержки помогают в развитии туристической отрасли Северной Осетии. Только на антисанкционную поддержку федеральный центр выделил 4 млрд рублей. Воспользоваться ею смогли 19 регионов, в их числе Северная Осетия.

Кроме того, республика получила субсидию в размере 100 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, а также 30 млн руб. — на развитие инфраструктуры.

Также в рамках федеральных мер поддержки реализуются проекты по строительству мини-гостиниц, что в свою очередь позволит в значительной степени решить проблему нехватки мест размещения в пик туристического сезона. Эти же меры направлены и на развитие туристической инфраструктуры — строительство точек питания, санузлов, продажи сувенирной продукции.