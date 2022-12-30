По его словам, стоимость туров подорожала приблизительно на 10%, в основном из-за стоимости транспортного обслуживания и стоимости гостиниц. Стоимость проживания в гостиницах в период новогодних праздников увеличилась в среднем на 500-700 рублей за сутки.
"На новогодний период, все базы отдыха, отели и гостиницы подготовили новогодние программы для туристов. Загруженность гостиничных комплексов и отелей, расположенных в горной местности, составила порядка 60-70%", — отметили в пресс-службе.
Только за январь-ноябрь 2022 года поток туристов увеличился более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.
Как сообщалось, ряд региональных и федеральных мер поддержки помогают в развитии туристической отрасли Северной Осетии. Только на антисанкционную поддержку федеральный центр выделил 4 млрд рублей. Воспользоваться ею смогли 19 регионов, в их числе Северная Осетия.
Кроме того, республика получила субсидию в размере 100 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, а также 30 млн руб. — на развитие инфраструктуры.
Также в рамках федеральных мер поддержки реализуются проекты по строительству мини-гостиниц, что в свою очередь позволит в значительной степени решить проблему нехватки мест размещения в пик туристического сезона. Эти же меры направлены и на развитие туристической инфраструктуры — строительство точек питания, санузлов, продажи сувенирной продукции.