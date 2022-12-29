"Из-за ожидаемого увеличения транспортного потока в ближайшие полторы недели водителей при планировании поездок во время новогодних и рождественских праздников просят учитывать возможные пробки на подъезде к Крымскому мосту, а также заложить время на прохождение обязательного досмотра", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма сообщала, что в период новогодних праздников будут приняты меры для увеличения скорости досмотра автомобилей, проезжающих Крымский мост.