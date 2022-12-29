Несмотря на то, что число туристических ночевок в Австрии выросло в два раза, показатели все еще заметно отстают от допандемийного 2019 года на 13,3%. Общее число ночевок в стране за 10 месяцев составило 121,2 млн

Лидером въезда за этот период с большим отрывом стала Германия (48 млн ночевок), на втором месте Нидерланды (9,1 млн), третье заняли Швейцария и Лихтенштейн (3,3 млн.). В топ-5 также вошли Чехия (2,7 млн) и Бельгия (2,6 млн).

Россия заняла лишь 39-место по турпотоку в Австрию: в январе-октябре число ночевок россиян составило 115,4 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов выросло на 58,5%, однако по сравнению с допандемийным 2019 годом падение составило 88,7% или 905,3 тыс. ночевок.

Чаще всего иностранные туристы в январе-октябре посещали Тироль, Зальцбург, Каринтию и Вену.