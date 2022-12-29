"По предварительным оценкам, в 2022 году в Пятигорске отдохнули около 245 тысяч человек. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

Основная доля туристических посещений Пятигорска связана с лечебно-оздоровительным туризмом.

Рост турпотока власти связывают, в том числе с модернизацией городской и туристической инфраструктуры, которая ведется благодаря эксперименту с курортным сбором.

"Сумма поступлений (средств курортного сбора — ИФ) за 11 месяцев 2022 года составила порядка 47,6 млн рублей, что уже превысило поступления за 2021 год на 1,4 млн рублей", — отмечает пресс-служба.

Эти деньги были направлены на ремонт фонтана и благоустройство сквера "Подкова" в микрорайоне Белая Ромашка, а также летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла.

Пятигорск — бальнеологический курорт федерального значения, а также научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.