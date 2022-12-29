Основная доля туристических посещений Пятигорска связана с лечебно-оздоровительным туризмом.
Рост турпотока власти связывают, в том числе с модернизацией городской и туристической инфраструктуры, которая ведется благодаря эксперименту с курортным сбором.
"Сумма поступлений (средств курортного сбора — ИФ) за 11 месяцев 2022 года составила порядка 47,6 млн рублей, что уже превысило поступления за 2021 год на 1,4 млн рублей", — отмечает пресс-служба.
Эти деньги были направлены на ремонт фонтана и благоустройство сквера "Подкова" в микрорайоне Белая Ромашка, а также летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла.
Пятигорск — бальнеологический курорт федерального значения, а также научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.