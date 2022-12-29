"В план работ на 2023-2027 годы включено (ремонтирование — ИФ) более 600 км местных дорог. В Тверской области ежегодно увеличиваются объемы ремонта местных дорог. Если в 2016 году приведено в порядок 43 км дорог в муниципалитетах, то в 2022-м — почти 190 км", — отметили в пресс-службе.

Объемы финансирования программы в пресс-релизе не уточняются.

Отмечается, что приоритеты дорожных работ — модернизация городской инфраструктуры, приведение в порядок маршрутов школьных автобусов, машин скорой помощи, общественного транспорта. Отдельное важное направление — повышение безопасности на дорогах местного значения.

"В Тверской области — единственном регионе ЦФО — утверждается пятилетняя программа. С 2016 года в Верхневолжье отремонтировано более 900 километров дорог местного значения. Важно активнее включать муниципалитеты в процесс, увеличивать объемы выполненных работ на местах", — цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Помимо дорог и улиц в пятилетнюю программу включены работы на дворовых территориях многоквартирных домов — всего свыше 200 дворов, добавили в пресс-службе.