Объемы финансирования программы в пресс-релизе не уточняются.
Отмечается, что приоритеты дорожных работ — модернизация городской инфраструктуры, приведение в порядок маршрутов школьных автобусов, машин скорой помощи, общественного транспорта. Отдельное важное направление — повышение безопасности на дорогах местного значения.
"В Тверской области — единственном регионе ЦФО — утверждается пятилетняя программа. С 2016 года в Верхневолжье отремонтировано более 900 километров дорог местного значения. Важно активнее включать муниципалитеты в процесс, увеличивать объемы выполненных работ на местах", — цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.
Помимо дорог и улиц в пятилетнюю программу включены работы на дворовых территориях многоквартирных домов — всего свыше 200 дворов, добавили в пресс-службе.