"В Подмосковье на федеральной трассе М-4 открыли движение по мосту через Оку, расположенного на 115-м км автодороги "Дон" (старое направление) в границах городских округов Ступино и Кашира", — говорится в сообщении.

Мост длиной 618 м на две полосы расширили с 8 до 11,5 м, что позволило обустроить двухметровые полосы безопасности с каждой стороны и тротуары с перильным ограждением. Также на объекте установили освещение, металлическое ограждение, новые дорожные знаки, нанесли разметку. Также в порядок привели памятные стелы, установленные в 1966 году в честь окончания строительства.

Ремонт моста через Оку автомобильной дороги "Дон" от Каширы до села Лужники Ступинского округа начался в июне 2020 года.