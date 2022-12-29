"С 30 декабря по 3 января пермяков и гостей города порадует специальный новогодний режим (архитектурно-художественной подсветки — ИФ) с применением лазеров", — говорится в сообщении.

30 декабря световое шоу можно посмотреть с 17 до 22 часов, а в новогоднюю ночь шоу продлится дольше — до 3:00. В последующие дни — с 17 до 23 часов.

Оборудование запрограммировано таким образом, чтобы можно было использовать любую цветовую палитру и светодинамические эффекты — смену цветов, мерцание, перетекание.

"Архитектурная подсветка Коммунального моста входит в общую концепцию освещения Перми, согласно которой освещенный мост является важнейшим элементом ансамбля вечерней панорамы города", — отмечает пресс-служба.