Теперь вылеты из Ашхабада в Абу-Даби будут осуществляться один раз в неделю: по пятницам в 18:00 (16:00 мск). Обратный рейс из Абу-Даби в Ашхабад будет вылетать в 21:00 (19:00 мск).

Стоимость билетов по маршруту Ашхабад — Абу-Даби на официальном сайте "Туркменских авиалиний" составляет 5639 манат 80 тенге в одну строну ($1,61 тыс. по официальному курсу ЦБ Туркменистана), или $292 по курсу на "черном рынке" валюты.

Авиакомпания "Туркменистан" с 30 мая 2022 года уже летает в другой арабский эмират — Дубай, эти рейсы также останутся в расписании. Полёты выполняются по понедельникам и средам.

На сегодняшний день авиакомпания "Туркменистан" также выполняет регулярные авиарейсы из Ашхабада в Стамбул (Турция), Москву (РФ), Казань (Татарстан, РФ), Франкфурт-на-Майне (Германия).