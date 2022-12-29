"Мы только что приняли на баланс два новых поезда "Ласточка", которых достаточно, чтобы организовать эти маршруты в ежедневном режиме. Время в пути не будет превышать восьми часов. Берем обязательство в течение нескольких лет сократить его на полтора — два часа", — приводит департамент слова начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова.

Поезд будет делать остановки на пунктах близких к Краснотурьинску, Карпинску, Лесному Волчанке. В настоящее время "Ласточка" осуществляет рейсы до Серова в режиме "выходного дня". В Свердловской области "Ласточки" курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, в Шалю и Кузино (через Первоуральск), а также Каменск-Уральский. Помимо этого осенью СвЖД запустила "Ласточки" из Екатеринбурга в Качканар и Красноуфимск.