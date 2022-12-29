Размер панно составляет 2х2 метра, для его создания использовано 160 работ участников акции "Кружевная ассамблея". Оно будет демонстрироваться в Домике Петра Великого по 8 января 2023 года.

16 июня этого года в Вологде прошла "Кружевная ассамблея", посвященная 350-летнему юбилею первого российского императора Петра I. Она стала частью программы IV Международного фестиваля кружева "Vita Lace".

Более 200 кружевниц из разных регионов России, а также из Польши и Эстонии вместе выплетали вензеля и короны — символы императора Петра I. Технические рисунки вензеля первого российского императора и императорской короны специально для массовой акции были разработаны вологодской художницей по кружеву Ираидой Зубаревой.

Однако итоговая работа появилась лишь спустя несколько месяцев, поскольку кружевные изделия необходимо было соединить с техникой лоскутного шитья, а это непростая творческая задача и очень кропотливая работа.

"Нужно было правильно выстроить художественную композицию, грамотно подобрать пары кружевных изделий и ткани фона, чтобы подчеркнуть красоту кружева", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника.