Пассажиропоток воздушной гавани годом ранее составил 98,5 тыс. человек. Таким образом, в текущем году этот показатель сократился на 18,6%.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном правительстве, снижение пассажиропотока связано с запретом Росавиации на полеты в южные аэропорты. В связи с этим в этом году не выполнялись рейсы в Симферополь и Краснодар.

В числе самых востребованных направлений стали Сочи и Санкт-Петербург. Пассажиропоток на них составил 28,7 и 9,5 тыс. человек, соответственно.

В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Сочи, Минеральные Воды и Архангельск, с 1 января прямые рейсы в Санкт-Петербург будут отправляться ежедневно. Отмечается, что в следующем году из ярославского аэропорта планируют открыть рейсы по другим направлениям.

"Планируем расширять маршрутную сеть за счет новых направлений. Они позволят связать регион с Уральским и Сибирским федеральными округами, Поволжьем. Это существенно расширит транспортную логистику для жителей Ярославской области, откроет возможности для выстраивания новых экономических и туристических связей и повышения пассажиропотока", — приводятся в сообщении слова зампредседателя регионального правительства Максима Авдеева.

Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе, сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".