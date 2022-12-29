«Несмотря на ограничения работы аэропортов, с начала года Краснодарский край принял уже 17,4 миллиона туристов, что выше уровня допандемийного 2019 года. Наша задача двигаться вперед – обеспечить дальнейшее увеличение турпотока. Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам, а для этого необходимо создать соответствующие условия, повышать качество услуг», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на итоговом пленарном заседании в четверг.

По его словам, в настоящее время на курортах Краснодарского края строятся 39 отелей. «Часть из них начали возводить в этом году благодаря тому, что мы внесли изменения в правила застройки в 500-метровой зоне от побережья Черного моря», — пояснил Кондратьев.

В свою очередь, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что в крае продолжается работа по наращиванию номерного фонда и диверсификация туристских продуктов, а горные курорты расширяют сеть канатных дорог.

Как отметил Кондратьев, курорты края являются одной из основных точек роста экономики региона. В 2022 году было подписано 17 инвестиционных соглашений почти на 170 млрд рублей. Инвестпортфель курортной отрасли Кубани вырос в 15 раз по сравнению с 2020 годом.