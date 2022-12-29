Согласно новым условиям, снять наличными можно 50 тыс. юаней в день (507 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 29 декабря) либо 500 тыс. юаней в год (5,1 млн руб.).

Соответствующую информацию "Интерфаксу" подтвердили в колл-центрах банков "Зенит", ВБРР и "Русский стандарт". Максимальный лимит снятия наличных по картам UnionPay Газпромбанка также составляет 500 тыс. рублей в сутки, сообщили в колл-центре ГПБ.

В колл-центрах РСХБ, Почта-Банке, МТС-банке, а также банке "Солидарность" и Примсоцбанке сообщили, что о новых ограничениях пока не знают. При этом лимит по картам UnionPay банка "Санкт-Петербург" составляет 100 тыс. рублей в день, сказали в кредитной организации.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о прекращении работы на российском рынке из-за специальной военной операции РФ на Украине. Позднее о приостановке работы в России заявила японская платежная компания JCB, а также American Express. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, не принимаются к оплате за рубежом и в иностранных интернет-магазинах. В России прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.

Карты UnionPay могли стать альтернативой Visa и MasterCard для платежей за рубежом. Как сообщается на сайте платежной системы, она работает в 180 странах. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ.