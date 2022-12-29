"Прямо на Курортном бульваре 6 января туристы и жители города смогут попробовать фирменную кисловодскую солдатскую кашу, приготовленную на нарзане, а также чай на травах, собранных в окрестностях Кисловодска, который особенно полезен для сердца", — сказал сотрудник пресс-службы.

Гастрономический праздник "Нарзанная каша" начнется около 14:00, возле главной городской елки. Затем состоится благотворительный концерт "Мы вместе. За наших" с участием городских творческих коллективов.

Кроме того, по данным пресс-службы, с 1 по 8 января на Курортном бульваре будет работать "Сердечная почта", через которую можно будет отправить поздравительные открытки своим близким и участникам специальной военной операции.

Также будет работать резиденция "Нарзанного" Деда Мороза, а 4 и 5 января пройдет благотворительная ярмарка в поддержку мобилизованных.

Помимо этого, будут организованы детские и спортивные мероприятия.