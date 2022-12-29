При этом в пресс-службе уточнили, что рейс авиакомпании S7 5077 Новосибирск-Саратов совершил посадку в аэропорту Самары, а рейс авиакомпании "Победа" в настоящий момент задерживается на прилет.

Ряд телеграм-каналов в четверг написали о якобы закрытии воздушного пространства над Саратовской областью в связи с уничтожением около города Энгельса неопознанного объекта и о переносе рейсов на неопределенный срок.

В свою очередь, губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. "В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы",- написал губернатор.

"В социальных сетях также распространяется информация об эвакуации детских садов. Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме", — написал Бусаргин.