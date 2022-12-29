«Московский аэропорт Домодедово встретил первый рейс частной иранской авиакомпании Meraj Airlines. Авиакомпания начала выполнять чартерную программу по уникальному направлению для Московского авиационного узла — Решт-Москва-Решт», — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Meraj Airlines базируется в Тегеранском аэропорту Мехрабад и Международном аэропорту Имама Хомейни.

Решт – город с населением более 600 тыс. человек, самый крупный на иранском побережье Каспия. Город считается крупным торговым центром.

Для въезда в Иран россиянам нужен сертификат вакцинации на англйском языке либо ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Также на борту воздушного судна предоставляется анкета Self-Declaration Form, которую нужно заполнить. Детям до 12 лет сертификат либо тест не нужны.