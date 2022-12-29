Фото: Роза Хутор

Как рассказали в пресс-службе курорта, праздничные мероприятия будут идти здесь все новогодние каникулы.

«31 декабря праздничная программа начнется в 10 утра с различных игровых активностей. В индивидуальном или командном формате все желающие смогут сразиться в «Кнопочном бое», прогуляться по «Лабиринту Аватара», сыграть в городки с валенками или в дженгу. С 14.00 до 16.00 можно будет пройти квест «Путешествие в Рождество» в сопровождении DJ-сета. На площади у ратуши гостей ждут танцевальная программа, детский спектакль «Щелкунчик», а также демонстрация новых серий мультфильма «Ну, погоди!», в которых заняты маскоты курорта Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля», — сообщили в пресс-службе.

В 23:55 здесь, на большом экране, будет транслироваться поздравление президента России Владимира Путина. Продолжит новогоднюю ночь шоу холодного сценического огня и дискотека.

С 29 декабря по 3 января в Горной Олимпийской пройдет гастрономический фестиваль. В эти дни, с 12:00 до 18:00, в ресторане «Берлога» гостям курорта будет предложено необычное меню: блюда на открытом огне, десерты на гриле, мидии и улитки по особым рецептам, снеки, авторские согревающие напитки. В рамках фестиваля состоятся бесплатные дегустации и викторины с призами. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечают ди-джеи, а также музыканты Максим Дюрягин (саксофон) и Александр Волков (гитара и вокал). Гости курорта, проживающие в Роза Долине, могут приобрести в своем отеле специальный фестивальный билет, который включает подъём и спуск на канатной дороге «Олимпия», а также любой из трех напитков на выбор.

В ресторане «ДичЪ» в Горной Олимпийской деревне состоится авторский ужин с шеф-поваром Василием Емельяненко в формате «Царская охота». Знаменитый кулинарный блогер проведет волшебный мастер-класс по превращению смородины в черную икру — поможет ему в этом молекулярная кухня.

В течение всей новогодней недели гостей ждут разнообразные развлекательные активности: игры на свежем воздухе, театрализованные представления, детская анимация и др. В концертном зале «Роза Холл» пройдут знаменитые мюзиклы «Красавица и Чудовище» и «Призрак оперы». В его афише также концерты популярных артистов: Сергея Лазарева (30 декабря), Хабиба (3 января), шоу «Однажды в России» (3 января), Григория Лепса (4 января). Билеты на новогодние концерты уже в продаже. Купить их можно на сайте площадки или в кассах зала за день до представления.

К услугам гостей также вся туристическая инфраструктура курорта: канатные дороги с подъемом на Роза Пик (2320 м), рестораны, аттракцион родельбан, интерактивный парк «Моя Россия», высокогорные качели, каток в Ледовом дворце, подвесной мост, Хаски Хутор, SPA-центры и многое другое.