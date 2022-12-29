"В 2022 году в зоопарке появилось на свет рекордное количество детенышей — больше 1600, среди них — редчайшие виды", — говорится в сообщении.

Рекордсменами по количеству потомства стали птицы. Птенцы появились у пеликанов, бакланов, беркутов, лебедей, у розовых и красных фламинго, у длиннохвостых неясытей и у пингвинов, полярных сов и белоплечих орланов.

Среди млекопитающих потомство было у капуцина плаксы, львинохвостого макака, мандрила, кошачьих лемуров, валлаби Беннета и дагестанских туров. В Центре воспроизводства редких видов животных пополнение было у росомах, викуний, джейранов, северных оленей, сычуаньских такинов и зебувидной коровы.

Появились на свет и редкие рептилии: детеныши гигантского цепкохвостого сцинка и мексиканского ядозуба. Отложила яйца самая ядовитая змея в мире — материковый тайпан МакКоя.