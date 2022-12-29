"Из созданных на Кубани в этом году 22 особо охраняемых природных территорий — 17 — муниципального и еще 5 — регионального значения. В их числе — Успенские соленые озера, которые являются лагунными остатками древнейшего Сарматского моря, существовавшего 6 млн лет назад", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в число особо охраняемых природных территорий вошли Заказники "Кавказский" и "Чехрак", природный парк "Вулканы Тамани", лиманно-плавневый комплекс "Ахтарские соленые озера". В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день на территории Краснодарского края находятся 428 особо охраняемых природных территорий всех уровней, в том числе 7 федеральных. На них нельзя вести строительство и вырубать деревья.