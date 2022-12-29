"Моя видеоловушка зафиксировала, как два этих пушистых зверька проснулись и внимательно обследуют обстановку вокруг своей норы", — написал Глазков в соцсети.

По его словам, проснулась семейная пара. С осени енотовидные собаки образуют пары и вместе погружаются в зимний сон.

"Во время оттепели они могут ненадолго проснуться, а при наступлении морозов снова вместе погрузиться в спячку — уже до весны или очередной оттепели", — отметил биолог.

Енотовидные собаки — единственные из семейства псовых, кто спит зимой, добавил он.

По данным Глазкова, в черте Петербурга обитает только одна семейная пара таких животных. В Ленинградской области насчитали более 4,5 тыс. особей.

Потепление пришло в северную столицу на этой неделе. Согласно прогнозам синоптиков, до 2 января температура воздуха в городе будет повышаться до плюсовых значений.