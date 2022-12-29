"Большинство объектов работают круглосуточно, рядом со многими есть пункты проката лыжного инвентаря и места для отдыха", — сказал в четверг Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, больше всего лыжных маршрутов организовано в парке "Сокольники". Также москвичи и гости столицы могут совместить лыжные прогулки и осмотр территорий столичных усадебных комплексов "Воронцово", "Царицыно" и "Коломенское".

"Впервые за последние годы лыжная трасса появилась в Парке Горького — ее накатали по территории Нескучного сада", — добавил Бирюков.

По информации мэрии, в Москве работает более 4 тыс. объектов зимнего отдыха, в их числе катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, горнолыжные склоны, места для катания на санях и тюбингах, площадки для сноуборда.