"Сегодня могу сказать, у нас конец марта плановый срок. По состоянию на сегодняшний день мы идем с опережением на несколько дней", — сказал Хуснуллин журналистам.

Он подчеркнул, что темп работ зависит от погодных условий. Вице-премьер отметил, что его не намерены сбавлять.

Напомним, 5 декабря президент Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части, на эксплуатационной базе ФКУ "УпрДор "Тамань" уже ведется укрупнительная сборка новых пролетов, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он уточнил, что ремонт левой части моста будет проведен по аналогии с правой.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня.

Правительство России поручило завершить работы по восстановлению транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, а также поврежденного железнодорожного полотна к 1 декабря 2023 года. Согласно постановлениям кабмина, работами займется компания "Нижнеангарсктрансстрой".