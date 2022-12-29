Выставка начала работу в культурно-выставочном комплексе "Л. Н. Т." (филиал музея-усадьбы "Ясная Поляна"), расположенном в музейном квартале Тулы.

"На выставке представлены подлинные вещи семьи Толстых, фотографии, а также зимние пейзажи Ясной Поляны кисти жены писателя Софьи Андреевны Толстой, В.С. Константинова, Б.В. Щербакова, А.Л. Москаленко, В.П. Голубова и других художников. Звуковым сопровождением выставки станет музыка из балета "Щелкунчик", — говорится в сообщении.

Экспозиция выставки также рассказывает, какие подарки на Новый год получали дети Толстых, что традиционно подавали на праздничный стол и как относился к безудержному новогоднему веселью Лев Николаевич Толстой.

Выставка будет работать до 22 января 2023 года.

Зима для всей семьи писателя была самой рабочей порой. Лев Николаевич писал, дети были погружены в учебу, а Софья Андреевна занималась детьми, вела обширное домашнее хозяйство и помогала мужу, переписывая его сочинения.

Однако находилось время и для традиционных зимних развлечений. Толстые катались на лыжах и санках по заснеженной усадьбе, устраивали на Большом пруду каток, ставили домашние спектакли, проводили маскарады и музыкальные вечера, в кругу семьи читали любимые книги.

К новогодним праздникам Толстые начинали готовиться заранее. Вечерами все члены семьи собирались за столом и принимались делать украшения для елки: золоченые орехи, пестрые, золотые и серебряные звездочки, коробочки и корзиночки из бумаги и картона. Ни одна елка не обходилась без куколок-скелетцев. Этих деревянных куколок Софья Андреевна и дети наряжали ангелами, царями и царицами, облачали в национальные костюмы. Потом все эти подарки получали крестьянские ребята, приходившие на праздник в дом Толстых.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Культурно-выставочный комплекс "Л.Н.Т." на улице Металлистов в Туле открылся в июне 2021 года как филиал музея-усадьбы Л.Н.Толстого.