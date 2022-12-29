"Появление скалодрома площадью 1 тыс. кв. м стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Омской области, Фонда поддержки олимпийцев, федерации скалолазания России и частных инвестиций АО "Завод сборного железобетона N6". Для оснащения закуплено самое современное оборудование и спортивный инвентарь", — говорится в сообщении.

Реализация этого проекта заняла пять месяцев.

В региональном правительстве отмечают, что этот вид спорта развивается в Омской области достаточно динамично — ежегодно более 5 тыс. жителей региона участвует в массовых мероприятиях федерации скалолазания. Теперь с открытием нового сооружения подготовка омских спортсменов выйдет на более высокий уровень, отмечается в сообщении.

Скалодром передали в ведение школы олимпийского резерва (СШОР) N35. Там планируется проводить соревнования самого высокого уровня, включая чемпионаты России.

"Омская область — это спортивный регион. Мы развиваем и поддерживаем не только традиционные виды спорта, но и те, которые вошли в олимпийскую программу недавно. Сегодня открываем такой прекрасный спортивный объект благодаря поддержке Федерации скалолазания и Фонда поддержки олимпийцев, который выделил нам грант 80 млн руб. на оборудование. Завод сборного железобетона N6 предоставил это здание (...). Мы получили современнейший объект, каких нет восточнее Урала", — сказал на церемонии открытия губернатор Александр Бурков, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь, мастер спорта России по скалолазанию, многократный победитель и призер различных первенств Дарья Компаниец продемонстрировала возможности скалодрома и свое мастерство на трассе "Трудность".

"Очень рада, что в нашем городе появился такой скалодром. Все-таки нам не хватало высоты, не хватало таких тренировочных трудностей. А сейчас мы сможем готовиться на множестве различных рельефов. И трассы такие красивые, движения хорошие", — сказала Компаниец.

Сейчас в Омске действуют три скалодрома. Два из них ранее появились на территории парка "Зеленый остров" в рамках проекта "Скалолазание для всех" региональной Федерации скалолазания при поддержке Фонда президентских грантов. На них проходят занятия для спортсменов федерации. Еще один скалодром расположен в спорткомплексе "Энергия", являющемся базой СШОР N35, там традиционно проводятся региональные соревнования.

В настоящее время в СШОР N35 тренируются около 80 человек. Всего же в Омской области скалолазанием занимаются около 3 тыс. юных спортсменов.