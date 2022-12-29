"28 января 2023 года состоится X ежегодный гастрономический праздник "Русский холодец". Он будет проходить на территории музея "Княжий Двор", — говорится в сообщении.

В рамках праздника состоится третий гастрономический чемпионат по поеданию холодца, концертная программа, ярмарка, анимация, конкурсы и др.

Фестиваль проводится с 2014 года на территории музея "Княжий Двор" в поселке Большие Дворы, в 2022 году он не проводился из-за ситуации с COVID-19.

В 2021 году праздник посетили более 5 тыс. человек, а в 2020-ом — 7 тыс..